Visite « Terre de Vins & d’Art » Château de Crouseilles Crouseilles
Visite « Terre de Vins & d’Art » Château de Crouseilles Crouseilles samedi 18 octobre 2025.
Visite « Terre de Vins & d’Art »
Château de Crouseilles CROUSEILLES Crouseilles Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 14:30:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Découverte des œuvres monumentales les « 7 Folies de Crouseilles », visite de la cave et des chais à barriques, en présence d’un vigneron. Dégustation d’une sélection de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh.
.
Château de Crouseilles CROUSEILLES Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 57 14 info@crouseilles.fr
English :
Discover the « 7 Folies de Crouseilles » monumental works, visit the cellar and barrel cellars, in the presence of a winemaker. Tasting of a selection of Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh wines.
German :
Entdeckung der monumentalen Kunstwerke « 7 Folies de Crouseilles », Besichtigung des Weinkellers und der Fasskeller in Anwesenheit eines Winzers. Verkostung einer Auswahl an Madiran- und Pacherenc du Vic-Bilh-Weinen.
Italiano :
Scoprire le monumentali opere d’arte conosciute come le « 7 Folies de Crouseilles », visitare la cantina e le botti, alla presenza di un viticoltore. Degustazione di una selezione di vini Madiran e Pacherenc du Vic-Bilh.
Espanol :
Descubrimiento de las obras de arte monumentales conocidas como las « 7 Folies de Crouseilles », visita de la bodega y de las cavas de barricas, en presencia de un viticultor. Degustación de una selección de vinos Madiran y Pacherenc du Vic-Bilh.
L’événement Visite « Terre de Vins & d’Art » Crouseilles a été mis à jour le 2025-09-18 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65