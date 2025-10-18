Visite « Terre de Vins & d’Art » Route de Madiran Crouseilles

Visite « Terre de Vins & d’Art » Route de Madiran Crouseilles samedi 18 octobre 2025.

Visite « Terre de Vins & d’Art »

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18 16:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Découverte des œuvresmonumentales les « 7 Folies de Crouseilles », visite de la cave et des chais à barriques, en présence d’un vigneron. Dégustation d’une sélection de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh.

.

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 57 14 info@crouseilles.com

English :

Discover the « 7 Folies de Crouseilles » monumental works, visit the cellar and barrel cellars, in the presence of a winemaker. Tasting of a selection of Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh wines.

German :

Entdeckung der Monumentalwerke « 7 Folies de Crouseilles », Besichtigung des Weinkellers und der Fasskeller in Anwesenheit eines Winzers. Verkostung einer Auswahl an Madiran- und Pacherenc du Vic-Bilh-Weinen.

Italiano :

Scoprire le monumentali opere d’arte conosciute come le « 7 Folies de Crouseilles », visitare la cantina e le botti, alla presenza di un viticoltore. Degustazione di una selezione di vini Madiran e Pacherenc du Vic-Bilh.

Espanol :

Descubrimiento de las obras de arte monumentales conocidas como las « 7 Folies de Crouseilles », visita de la bodega y de las cavas de barricas, en presencia de un viticultor. Degustación de una selección de vinos Madiran y Pacherenc du Vic-Bilh.

L’événement Visite « Terre de Vins & d’Art » Crouseilles a été mis à jour le 2025-09-05 par Comité Départemental du Tourisme Destination Gers