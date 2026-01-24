Visite Terre d’Estuaire, animation musicale et goûter Terre d’estuaire Cordemais
Terre d’estuaire Le port Cordemais Loire-Atlantique
Début : 2026-02-17 10:30:00
fin : 2026-02-17 18:00:00
2026-02-17
Au programme du mardi 17 février à Terre d’Estuaire
– Médiation flash à 12h et 14h (15min)
Laissez-vous entrainer par un·e médiateur·ice pour découvrir les essentiels de l’exposition temporaire “Incroyables Voyageurs”
– Concert en Duo Mali Blues à 15h et 16h (set de 30 min)
Animation musicale autour de l’Afrique de l’Ouest, duo guitare-chant et kora (harpe)
-Goûter offert (crêpes, gaufres et jus de fruits), de 16h30 à 17h
Une petite pause sucrée s’impose en ce jour de mardi Gras. Venez régaler vos papilles !
Ces animations gratuites seront accessibles à tous les visiteurs détenteurs d’un billet journée à Terre d’Estuaire. .
Terre d’estuaire Le port Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr
