Visite Terre d’Estuaire, animation musicale et goûter Terre d’estuaire Cordemais

Au programme du mardi 17 février à Terre d’Estuaire

– Médiation flash à 12h et 14h (15min)

Laissez-vous entrainer par un·e médiateur·ice pour découvrir les essentiels de l’exposition temporaire “Incroyables Voyageurs”

– Concert en Duo Mali Blues à 15h et 16h (set de 30 min)

Animation musicale autour de l’Afrique de l’Ouest, duo guitare-chant et kora (harpe)

-Goûter offert (crêpes, gaufres et jus de fruits), de 16h30 à 17h

Une petite pause sucrée s’impose en ce jour de mardi Gras. Venez régaler vos papilles !

Ces animations gratuites seront accessibles à tous les visiteurs détenteurs d’un billet journée à Terre d’Estuaire. .

Terre d’estuaire Le port Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr

