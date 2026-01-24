Visite Terre d’Estuaire et animation contes africains Terre d’estuaire Cordemais

Visite Terre d’Estuaire et animation contes africains

Terre d’estuaire Le port Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 10:30:00

fin : 2026-02-24 18:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Au programme du mardi 17 février à Terre d’Estuaire

– Médiation flash à 12h et 14h (15min)

Laissez-vous entrainer par un·e médiateur·ice pour découvrir les essentiels de l’exposition temporaire “Incroyables Voyageurs”

– Animation Contes africains à 16h30 (30 min)

Laissez-vous emporter par l’imaginaire … Tout public

– Une surprise offerte pour les enfants détenteurs d’un billet journée !

Tirage au sort 100% gagnant à l’accueil de Terre d’Estuaire

Ces animations gratuites seront accessibles à tous les visiteurs détenteurs d’un billet journée à Terre d’Estuaire. .

Terre d’estuaire Le port Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite Terre d’Estuaire et animation contes africains Cordemais a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon