Visite Terre d’Estuaire et animation contes africains Terre d’estuaire Cordemais
Terre d’estuaire Le port Cordemais Loire-Atlantique
Début : 2026-02-24 10:30:00
fin : 2026-02-24 18:00:00
2026-02-24
Au programme du mardi 17 février à Terre d’Estuaire
– Médiation flash à 12h et 14h (15min)
Laissez-vous entrainer par un·e médiateur·ice pour découvrir les essentiels de l’exposition temporaire “Incroyables Voyageurs”
– Animation Contes africains à 16h30 (30 min)
Laissez-vous emporter par l’imaginaire … Tout public
– Une surprise offerte pour les enfants détenteurs d’un billet journée !
Tirage au sort 100% gagnant à l’accueil de Terre d’Estuaire
Ces animations gratuites seront accessibles à tous les visiteurs détenteurs d’un billet journée à Terre d’Estuaire. .
Terre d’estuaire Le port Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr
