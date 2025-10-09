Visite-thé: les voyages au travers des collections Soissons

Visite-thé: les voyages au travers des collections Soissons jeudi 9 octobre 2025.

Visite-thé: les voyages au travers des collections

2 rue de la Congrégation Soissons Aisne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 15:00:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Chaque mois, une œuvre ou un thème de visite différent, puis le tea time pour poursuivre la discussion .

Une formule de visite à envisager comme une invitation à la détente et à la convivialité autour des thés du monde.

Durée de la visite 1h

Tarif 7 € sur inscription au 03.23.59.91.20

2 rue de la Congrégation Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France rnattier@agglo-soissonnais.com

English :

Each month features a different work or theme, followed by « tea time » to continue the discussion.

A visit to the museum is an invitation to relax and enjoy world teas.

Length of visit: 1h

Price: 7 ? with registration on 03.23.59.91.20

German :

Jeden Monat ein anderes Werk oder ein anderes Thema für den Besuch, dann die « Tea Time », um die Diskussion fortzusetzen.

Diese Art des Besuchs ist eine Einladung zur Entspannung und zum geselligen Beisammensein mit Tees aus aller Welt.

Dauer des Besuchs: 1 Std

Preis: 7 ? nach Anmeldung unter 03.23.59.91.20

Italiano :

Ogni mese verrà esplorata un’opera o un tema diverso, seguito da un « tea time » per continuare la discussione.

È un invito a rilassarsi e a gustare una tazza di tè da tutto il mondo.

Durata della visita: 1 ora

Prezzo: 7? con registrazione al numero 03.23.59.91.20

Espanol :

Cada mes se explorará una obra o tema diferente, seguido de la « hora del té » para continuar el debate.

Es una invitación a relajarse y disfrutar de una taza de té de todo el mundo.

Duración de la visita: 1 hora

Precio: 7? previa reserva al 03.23.59.91.20

