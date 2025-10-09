Visite-thé: les voyages au travers des collections Soissons
Visite-thé: les voyages au travers des collections Soissons jeudi 9 octobre 2025.
Visite-thé: les voyages au travers des collections
2 rue de la Congrégation Soissons Aisne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 15:00:00
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Chaque mois, une œuvre ou un thème de visite différent, puis le tea time pour poursuivre la discussion .
Une formule de visite à envisager comme une invitation à la détente et à la convivialité autour des thés du monde.
Durée de la visite 1h
Tarif 7 € sur inscription au 03.23.59.91.20
Chaque mois, une œuvre ou un thème de visite différent, puis le tea time pour poursuivre la discussion .
Une formule de visite à envisager comme une invitation à la détente et à la convivialité autour des thés du monde.
Durée de la visite 1h
Tarif 7 € sur inscription au 03.23.59.91.20 .
2 rue de la Congrégation Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France rnattier@agglo-soissonnais.com
English :
Each month features a different work or theme, followed by « tea time » to continue the discussion.
A visit to the museum is an invitation to relax and enjoy world teas.
Length of visit: 1h
Price: 7 ? with registration on 03.23.59.91.20
German :
Jeden Monat ein anderes Werk oder ein anderes Thema für den Besuch, dann die « Tea Time », um die Diskussion fortzusetzen.
Diese Art des Besuchs ist eine Einladung zur Entspannung und zum geselligen Beisammensein mit Tees aus aller Welt.
Dauer des Besuchs: 1 Std
Preis: 7 ? nach Anmeldung unter 03.23.59.91.20
Italiano :
Ogni mese verrà esplorata un’opera o un tema diverso, seguito da un « tea time » per continuare la discussione.
È un invito a rilassarsi e a gustare una tazza di tè da tutto il mondo.
Durata della visita: 1 ora
Prezzo: 7? con registrazione al numero 03.23.59.91.20
Espanol :
Cada mes se explorará una obra o tema diferente, seguido de la « hora del té » para continuar el debate.
Es una invitación a relajarse y disfrutar de una taza de té de todo el mundo.
Duración de la visita: 1 hora
Precio: 7? previa reserva al 03.23.59.91.20
L’événement Visite-thé: les voyages au travers des collections Soissons a été mis à jour le 2025-09-12 par CA GrandSoissons