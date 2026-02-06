VISITE THÉÂTRALE COUVENT DES JACOBINS Toulouse

VISITE THÉÂTRALE

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 19:00:00

fin : 2026-03-05 20:30:00

Date(s) :

2026-03-05

Découvrez le couvent d’une façon originale grâce à frère Pierre , un dominicain facétieux et indiscipliné, tout droit venu du 14e siècle.

Contexte janvier 1390, Gaston III, dit Fébus , Comte de Foix et de Béarn, vous envoie en reconnaissance des lieux afin d’organiser un banquet des plus époustouflants. Bien plus qu’une simple exploration historique, lancez-vous dans cette folle aventure menée avec humour par frère Pierre , tout droit venu du 14e siècle. 13 .

English :

Discover the convent in an original way thanks to frère Pierre , a facetious and unruly Dominican friar straight from the 14th century.

