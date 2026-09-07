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Visite théâtralisée à la lanterne, Médiathèque Marie Tosca, Gattières

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Marie Tosca · Gattières

Visite théâtralisée à la lanterne, Médiathèque Marie Tosca, Gattières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Marie Tosca
Adresse
Rue Torrin et Grassi, 06510 Gattières
Ville
06510 Gattières
Département
Alpes-Maritimes

Visite théâtralisée à la lanterne Samedi 19 septembre, 20h00 Médiathèque Marie Tosca Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Au fil d’une visite théâtralisée, redécouvrez le village de Gattières à travers le regard d’un habitant du XVème siècle.

RDV : Médiathèque Marie Toesca

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Au fil d’une visite théâtralisée, redécouvrez le village de Gattières à travers le regard d’un habitant du XVème siècle.

©SIVOMduPaysdeVence

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