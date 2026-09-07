Visite théâtralisée à la lanterne, Médiathèque Marie Tosca, Gattières
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Marie Tosca · Gattières
Informations pratiques
Visite théâtralisée à la lanterne Samedi 19 septembre, 20h00 Médiathèque Marie Tosca Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Au fil d’une visite théâtralisée, redécouvrez le village de Gattières à travers le regard d’un habitant du XVème siècle.
RDV : Médiathèque Marie Toesca
Médiathèque Marie Tosca Rue Torrin et Grassi, 06510 Gattières Gattières 06510 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 08 45 74 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-gattieres.fr »}]
Au fil d’une visite théâtralisée, redécouvrez le village de Gattières à travers le regard d’un habitant du XVème siècle.
©SIVOMduPaysdeVence
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