Visite théâtralisée à la lanterne, Médiathèque Marie Tosca, Gattières

Informations pratiques

Visite théâtralisée à la lanterne Samedi 19 septembre, 20h00 Médiathèque Marie Tosca Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Au fil d’une visite théâtralisée, redécouvrez le village de Gattières à travers le regard d’un habitant du XVème siècle.

RDV : Médiathèque Marie Toesca

Médiathèque Marie Tosca Rue Torrin et Grassi, 06510 Gattières Gattières 06510 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 08 45 74 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-gattieres.fr »}]

Au fil d’une visite théâtralisée, redécouvrez le village de Gattières à travers le regard d’un habitant du XVème siècle.

©SIVOMduPaysdeVence