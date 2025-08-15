Visite théâtralisée à la Maison de Cosqueville Cosqueville Vicq-sur-Mer

Cosqueville 3 Hameau de Bellanville Vicq-sur-Mer Manche

Début : 2025-08-15 18:00:00

fin : 2025-08-15 19:40:00

2025-08-15

La troupe costumée de Châteaux et Manoirs vous jouera des saynètes dans le parc de la Maison de Coqueville avec notamment l Abbé de St Pierre,l histoire de la famille des propriétaires et la visite de Napoléon 1er et de Marie Louise à Cherbourg en 1811.

Parking sur place ,verre de l amitié à l issue du spectacle .Inutile de réserver.

+33 6 12 96 86 39 chateauxetmanoirsenscene@sfr.fr

