Visite théâtralisée à la Maison de Cosqueville Cosqueville Vicq-sur-Mer

Cosqueville 3 Hameau de Bellanville Vicq-sur-Mer Manche
Début : 2025-08-15 18:00:00
fin : 2025-08-15 19:40:00
2025-08-15
La troupe costumée de Châteaux et Manoirs vous jouera des saynètes dans le parc de la Maison de Coqueville avec notamment l Abbé de St Pierre,l histoire de la famille des propriétaires et la visite de Napoléon 1er et de Marie Louise à Cherbourg en 1811.
Parking sur place ,verre de l amitié à l issue du spectacle .Inutile de réserver.
Vendredi 15 août à 18h. .
Cosqueville 3 Hameau de Bellanville Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie +33 6 12 96 86 39 chateauxetmanoirsenscene@sfr.fr
