Visite théâtralisée « À la recherche de Madame Campan », Musée de la Renaissance – Château d’Écouen, Écouen

Informations pratiques

Visite théâtralisée « À la recherche de Madame Campan » Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée de la Renaissance – Château d’Écouen Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

En sept étapes et autant de tableaux, deux étranges conférenciers proposent aux visiteurs une promenade théâtrale et poétique dans la mémoire du château. A travers les sentiers et les jardins, ils nous racontent les aventures d’un peintre et de son modèle marchant sur les traces des jeunes filles de la Maison d’Éducation de la Légion d’Honneur, installée au château par Napoléon Bonaparte en 1805.

Ce jeu de piste les entraîne à la poursuite de Madame Campan, ancienne directrice de l’établissement, et qui fut une des premières pédagogues de l’Histoire moderne.

Un parcours bucolique, loufoque et familial, porté par deux comédiens aux multiples facettes.

En partenariat avec le Théâtre de la Vallée

D’après une histoire de René Fix

Adaptation et mise en scène Franck Zerbib avec Thérésa Berger et Thomas Segouin

Le dimanche à 15h

Gratuit. Sur réservation au 01 34 38 38 50

Musée de la Renaissance – Château d’Écouen Allée du château, 95440 Écouen, France Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France +33134383850 https://musee-renaissance.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 38 38 50 »}] Monument majeur de l’architecture française de la Renaissance, le château d’Écouen, construit à partir de 1538 par Anne de Montmorency, principal ministre des rois François Ier et Henri II, est situé dans un domaine clos et entouré d’une forêt au nord de Paris à seulement 20 minutes de la capitale par le train. Accès par l’autoroute (à 19 km de Paris) : Autoroute A1 depuis la Porte de la Chapelle, Sortie Francilienne (N104) direction Cergy-Pontoise, Puis prendre la sortie Ecouen (RD316). Parking gratuit. Accès par le train : Gare du Nord banlieue : ligne H (voie 30 ou 31) 25 minutes direction Persan-Beaumont / Luzarches par Monsoult, Arrêt gare d’Écouen-Ézanville, Puis autobus 269, direction Garges-Sarcelles (5 min), Arrêt Mairie/Château.

Visite théâtralisée « À la recherche de Madame Campan »

© Théâtre de la Vallée