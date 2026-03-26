Visite théâtralisée A table avec Madame !

181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:15:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Dans l’appartement où elle vient d’emménager, place de l’Hôtel de Ville, Madame vous reçoit pour vous parler cuisine et vous montrer toutes les nouveautés qui révolutionnent son quotidien. Après des années marquées par les restrictions et la vie dans un baraquement provisoire, place à la modernité et l’abondance des Trente Glorieuses ! A travers le prisme intime de la cuisine, vous assistez à l’émergence des nouveaux modes de vie qui caractérisent l’époque.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Par la Compagnie Piano à Pouces Théâtre.

A partir de 12 ans Durée 50 min

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .

181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Visite théâtralisée A table avec Madame !

L’événement Visite théâtralisée A table avec Madame ! Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie