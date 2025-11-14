Visite théâtralisée au château Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

Visite théâtralisée au château

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château Départemental 5T Avenue de la gare Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-15 21:00:00

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-15

Plongez dans l’histoire fascinante de la Bresse avec Pièces et Main d’Œuvre, qui investit le château pour un spectacle unique. Entre burlesque et poésie, revivez la vie des Bressans, de l’âge du bronze à nos jours. Une fresque vivante, drôle et émouvante, à ne pas manquer ! Venez partager un moment de culture et d’émotion dans un cadre d’exception. Réservez vite pour une expérience inoubliable ! .

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château Départemental 5T Avenue de la gare Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

