Visite théâtralisée au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans

Visite théâtralisée au musée de Tessé

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 16:00:00

fin : 2026-04-05 17:15:00

Date(s) :

2026-04-05

Cie Itek, avec Elodie Leau, Zacharie Hiraux et Ewa Kraska

D’ici aussi la vue peut être magnifique , c’est la rencontre poétique entre un homme malvoyant et une femme maladroite. Guidés par un gardien de musée et des outils technologiques développés pour améliorer l’autonomie des personnes déficientes visuelles, ils déambulent dans le musée à la découverte des œuvres d’art.

À travers leurs regards et leurs perceptions, ils explorent ensemble les peintures et sculptures du musée de Tessé jusqu’à basculer dans l’imaginaire, parfois le surréalisme, où les frontières entre la réalité et la fiction disparaissent. .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

English :

Cie Itek, with Elodie Leau, Zacharie Hiraux and Ewa Kraska

