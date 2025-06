VISITE THÉATRALISÉE AU TEMPS DES FÉES ET DES MARQUIS Castelnau-de-Guers 6 juillet 2025 07:00

Hérault

VISITE THÉATRALISÉE AU TEMPS DES FÉES ET DES MARQUIS 2 Avenue Minerve Castelnau-de-Guers Hérault

Début : 2025-07-06

fin : 2025-08-24

2025-07-06

2025-07-20

2025-08-03

2025-08-10

2025-08-17

2025-08-24

2025-09-21

Dans les costumes d’époque, les comédiens de La tropa del Garrigo vous font revivre Castelnau de Guers au temps des fées.

Les visites guidées et théâtralisées reviennent ! Découvrez la suite des aventures des Sautarochs, des versaillais et de Jules, avec de nouvelles intrigues !

Les visites guidées et théâtralisées proposées par la tropa del Garrigo reviennent cette année animer les ruelles du charmant village de Castelnau de Guers.

La suite des aventures des Sautarochs, des versaillais et de Jules avec de nouveaux dialogues et de nouvelles intrigues vous attendent. Dans les costumes d’époque, les comédiens vous feront revivre Castelnau de Guers au temps des fées, des marquis et des loups.

Rendez-vous devant la porte Minerve (face aux commerces)

2 Avenue Minerve

Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 13 61 contact@castelnau-de-guers.com

English : VISITE THÉATRALISÉE AU TEMPS DES FÉES ET DES MARQUIS

In period costumes, the actors of La tropa del Garrigo bring Castelnau de Guers back to the time of the fairies.

Guided and dramatized tours are back! Discover the continuing adventures of the Sautarochs, the Versaillais and Jules, with new intrigues!

German : VISITE THÉATRALISÉE AU TEMPS DES FÉES ET DES MARQUIS

In historischen Kostümen lassen Sie die Schauspieler von La tropa del Garrigo Castelnau de Guers zur Zeit der Feen wieder aufleben.

Die geführten und theatralischen Besichtigungen kehren zurück! Entdecken Sie die Fortsetzung der Abenteuer der Sautarochs, der Versailler und von Jules mit neuen Intrigen!

Italiano :

Vestiti in costumi d’epoca, gli attori de La tropa del Garrigo riportano Castelnau de Guers all’epoca delle fate.

Tornano le visite guidate e drammatizzate! Scoprite la continuazione delle avventure dei Sautaroch, dei Versaillais e di Jules, con nuovi intrighi!

Espanol : VISITE THÉATRALISÉE AU TEMPS DES FÉES ET DES MARQUIS

Vestidos con trajes de época, los actores de La tropa del Garrigo trasladan Castelnau de Guers a la época de las hadas.

Vuelven las visitas guiadas y teatralizadas Descubra la continuación de las aventuras de los Sautaroch, los Versaillais y Jules, ¡con nuevas intrigas!

