UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marennes-Hiers-Brouage

Visite théâtralisée avec Bilout Port de La Cayenne Marennes-Hiers-Brouage

samedi 19 septembre 2026 · Port de La Cayenne · Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Port de La Cayenne
Adresse
Marennes
Ville
17320 Marennes-Hiers-Brouage
Département
Charente-Maritime
Tarif

Marennes-Hiers-Brouage

Visite théâtralisée avec Bilout

Port de La Cayenne Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir l’histoire du sel et de l’ostréiculture en compagnie de « Raymond » dans un récit où se mêlent anecdotes, patrimoine local et humour
  .

Port de La Cayenne Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23  accueil@marennes-oleron.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dramatized Tour with Bilout

Come discover the history of salt and oyster farming with « Raymond » in a story that blends anecdotes, local heritage, and humor

L’événement Visite théâtralisée avec Bilout Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Marennes-Hiers-Brouage (Charente-Maritime)