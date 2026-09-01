Visite théâtralisée avec Bilout Port de La Cayenne Marennes-Hiers-Brouage
samedi 19 septembre 2026 · Port de La Cayenne · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Visite théâtralisée avec Bilout
Port de La Cayenne Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir l’histoire du sel et de l’ostréiculture en compagnie de « Raymond » dans un récit où se mêlent anecdotes, patrimoine local et humour
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Port de La Cayenne Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com
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English : Dramatized Tour with Bilout
Come discover the history of salt and oyster farming with « Raymond » in a story that blends anecdotes, local heritage, and humor
L’événement Visite théâtralisée avec Bilout Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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