Visite théâtralisée avec Jeanne de Malle, Château de Malle, Preignac

Visite théâtralisée avec Jeanne de Malle Samedi 6 juin, 14h00, 16h00 Château de Malle Gironde

Minimum 10 participants, maximum 20 participants. Merci de vous présenter à la boutique 5 minutes avant la visite. La tenue de jardins est recommandé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Et si vous rencontriez les amis du Roi Louis XIV ?

Remontez le temps et vivez une expérience incarnée du Château de Malle en compagnie de Jeanne de Malle, Marquise de Saluces, figure emblématique du XVIIIᵉ siècle et héritière visionnaire à l’origine des grands embellissements du domaine.

Pendant une heure, Jeanne de Malle vous entraîne dans une déambulation théâtralisée au cœur du château de plaisance. À travers récits, anecdotes et mises en scène, elle vous ouvre les portes des salons historiques, vous guide dans les jardins remarquables d’inspiration versaillaise et vous conduit jusqu’au théâtre de verdure, lieu emblématique des divertissements du siècle des Lumières.

Au fil de la visite, vous découvrez l’art de vivre aristocratique, les liens du domaine avec la Cour, les influences artistiques et intellectuelles de l’époque moderne, ainsi que l’esprit de convivialité et de faste qui animaient le château de Malle au XVIIIᵉ siècle.

Château de Malle Château de Malle 33210 Preignac Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 63 59 33 https://chateaudemalle.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://chateaudemalle.com/billetterie-chateau-et-jardin/?re-product-id=328283 »}] Le château de Malle, classé Monument historique depuis 1943, est un joyau architectural des XVIIe et XVIIIe siècles situé au cœur du vignoble de Graves et de Sauternes. Il se distingue par ses jardins anciens, également classés, conçus dans l’esprit des grands jardins de Versailles. S’étendant sur 6,5 hectares, ces jardins à la française mêlent art topiaire, statuaire mythologique et théâtre de verdure, dans une composition héritée des modèles italiens et classiques français. Véritable œuvre paysagère, ils offrent une lecture symbolique du temps, des saisons, du vin et de la fête, chère à l’esprit des Lumières. Restaurés avec un soin méticuleux selon leur dessin originel du XVIIIe siècle, ils incarnent aujourd’hui un patrimoine vivant, transmis avec passion. Ce jardin historique, rare exemple de domaine viticole alliant grandeur architecturale et mise en scène végétale, a vu ses dernières rénovations saluées par l’Association des parcs et jardins d’Aquitaine et la Fondation du Patrimoine. Pour accéder à la propriété, des panneaux de signalisation sur la voirie vous guideront jusqu’au château. En arrivant de Preignac, il vous faudra emprunter le chemin en terre calcaire sur votre droite pour trouver le parking visiteurs. Lorsque vous arrivez de Toulenne (D116), il vous faut longer les murs de la propriété et emprunter le chemin en terre calcaire situé sur votre gauche. Les places de parking sont pour le moment marquées d’un piquet en bois le long du mur de clôture.

Rendez-vous aux jardins

©Lycia Walter