Visite théâtralisée Bienvenue à la nouvelle Bibliothèque ! Rue Frédéric Chopin Harfleur

Visite théâtralisée Bienvenue à la nouvelle Bibliothèque ! Rue Frédéric Chopin Harfleur vendredi 26 septembre 2025.

Visite théâtralisée Bienvenue à la nouvelle Bibliothèque !

Rue Frédéric Chopin Centre Culturel La Forge Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Années 70. Comme tous les jours, Mam’zelle Chut part travailler à la bibliothèque Elsa Triolet, quand soudain, elle s’aperçoit que tout a changé ! Elle a fait un bon dans le temps et découvre une nouvelle bibliothèque, toute belle, toute neuve… Elle en profite pour rappeler ses souvenirs… le tout avec espièglerie et humour.

Cie La Belle Envolée

Sur réservation à La Forge .

Rue Frédéric Chopin Centre Culturel La Forge Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 00

English : Visite théâtralisée Bienvenue à la nouvelle Bibliothèque !

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite théâtralisée Bienvenue à la nouvelle Bibliothèque ! Harfleur a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie