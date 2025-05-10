Visite théâtralisée « Champlain à Brouage » Porte Royale Marennes-Hiers-Brouage
Porte Royale Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Début : Samedi 2025-05-10 15:00:00
fin : 2025-05-10 16:00:00
2025-05-10 2025-05-24 2025-09-06 2025-09-13 2025-10-04 2025-10-18
Venez découvrir l’incroyable épopée de Samuel Champlain de retour à Brouage!
Porte Royale Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com
English :
Discover the incredible saga of Samuel Champlain as he returns to Brouage!
German :
Entdecken Sie die unglaubliche Geschichte von Samuel Champlain, der nach Brouage zurückkehrt!
Italiano :
Venite a scoprire l’incredibile saga del ritorno di Samuel Champlain a Brouage!
Espanol :
Venga a descubrir la increíble saga del regreso de Samuel Champlain a Brouage
