Visite théâtralisée « Champlain à Brouage » Porte Royale Marennes-Hiers-Brouage

Visite théâtralisée « Champlain à Brouage » Porte Royale Marennes-Hiers-Brouage samedi 10 mai 2025.

Visite théâtralisée « Champlain à Brouage »

Porte Royale Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-10 15:00:00

fin : 2025-05-10 16:00:00

Date(s) :

2025-05-10 2025-05-24 2025-09-06 2025-09-13 2025-10-04 2025-10-18

Venez découvrir l’incroyable épopée de Samuel Champlain de retour à Brouage!

.

Porte Royale Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com

English :

Discover the incredible saga of Samuel Champlain as he returns to Brouage!

German :

Entdecken Sie die unglaubliche Geschichte von Samuel Champlain, der nach Brouage zurückkehrt!

Italiano :

Venite a scoprire l’incredibile saga del ritorno di Samuel Champlain a Brouage!

Espanol :

Venga a descubrir la increíble saga del regreso de Samuel Champlain a Brouage

L’événement Visite théâtralisée « Champlain à Brouage » Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-04-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes