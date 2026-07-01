Informations pratiques

Castelnau-de-Guers

VISITE THÉATRALISÉE DE CASTELNAU DE GUERS

2 avenue Minerve Castelnau-de-Guers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Vivez une visite théâtralisée du ravissant village historique de Castelnau de Guers ; comédiens en costume d’époque, saynètes à différents endroits du village.

Dans les costumes d’époque, les comédiens de La tropa del Garrigo vous font revivre Castelnau de Guers au temps des fées.

Nouveaux comédiens et nouvelle intrigue.

Rendez-vous à 21h Porte Minerve les 19 et 26 juillet ainsi que les 2 , 9 , 16 et 23 aout.

Spectacles au chapeau, sans réservation. .

2 avenue Minerve Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 13 61 contact@castelnau-de-guers.com

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English : VISITE THÉATRALISÉE DE CASTELNAU DE GUERS

Enjoy a theatrical tour of the charming historic village of Castelnau de Guers; actors in period costumes will perform skits at various locations throughout the village.

L’événement VISITE THÉATRALISÉE DE CASTELNAU DE GUERS Castelnau-de-Guers a été mis à jour le 2026-07-07 par 34 ADT34