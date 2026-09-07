Visite théâtralisée de Houdan, Office de tourisme du Pays houdanais, Houdan

Informations pratiques

Visite théâtralisée de Houdan Samedi 19 septembre, 16h00 Office de tourisme du Pays houdanais Yvelines

Inscription obligatoire. 17 € par adulte, 12 € par enfant de 6 à 17 ans, et gratuit pour les moins de 6 ans. 35 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite théâtralisée de la ville de Houdan avec Tessa, notre voyageuse du Temps, sous forme d’enigmes, d’histoire et de jeu, le samedi 19 septembre à de 16h à 18h.

Office de tourisme du Pays houdanais 4 place de la Tour 78550 Houdan Houdan 78550 Yvelines Île-de-France http://www.tourisme-pays-houdanais.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-du-pays-houdanais/evenements/visite-theatralisee-de-houdan-tessa-la-voyageuse-du-temps-19-septembre-2026 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 59 53 86 »}, {« type »: « link », « value »: « http://contact@tourismepayshoudanais.fr. »}] L’Office de Tourisme du Pays Houdanais, aménagé dans une ancienne grange au pied d’un donjon classé du XIIe siècle, propose chaque année des visites et expositions thématiques sur la ville de Houdan et le Pays Houdanais.

Circuit théâtralisé

©Office de Tourisme du Pays Houdanais