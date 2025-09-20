Visite théâtralisée de la chapelle Saint Clément Chapelle Saint Clément / Elven Elven

Visite théâtralisée de la chapelle Saint Clément Chapelle Saint Clément / Elven Elven samedi 20 septembre 2025.

Visite théâtralisée de la chapelle Saint Clément Samedi 20 septembre, 14h00 Chapelle Saint Clément / Elven Morbihan

Départ des visites théâtralisées à 14h30 et 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite théâtralisée avec le comédien Hervé Richardot de la compagnie Instant(s) et la guide-conférencière Isabelle Le Mouel, de la Chapelle Saint Clément en restauration.

Construite entre 1460 et 1480, la chapelle est inscrite aux monuments historiques depuis 1973. Elle vient de bénéficier d’une restauration complète sous la direction d’un architecte du patrimoine.

Chapelle Saint Clément / Elven Saint-Clément, 56250 Elven Elven 56250 Morbihan Bretagne https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-saint-clement-a-elven/91980;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091176

Visite théâtralisée avec le comédien Hervé Richardot de la compagnie Instant(s) et la guide-conférencière Isabelle Le Mouel, de la Chapelle Saint Clément en restauration.

F. Le Divenah