Visite théâtralisée de La Lieutenance Honfleur

Visite théâtralisée de La Lieutenance

Quai de la Planchette Honfleur Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-11-03 20:00:00

2025-10-03

Découvrez La Lieutenance

Nouvelle création par la Compagnie du Souffle 14 : visite théâtralisée de la Lieutenance, le plus ancien bâtiment de la ville, véritable témoin de l’histoire du port normand. Une visite ludique et familiale. Des comédiens incarnent des personnages qui ont marqué l’histoire du bâtiment et de la ville, ils nous racontent des faits marquants, des anecdotes et nous expliquent l’architecture du site. .

