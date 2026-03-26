Visite théatralisée de la tour et du château

Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-25

Présentation

Vous avez candidaté pour un poste de domestique au Château de Montaigne ?

Dans le cadre des Châteaux en fête, venez découvrir la Tour de Montaigne et le Château du XIXe siècle tout en suivant votre formation pour rejoindre l’équipe dynamique et amusante des domestiques au service de la famille Magne.

Tarif 11 € .

Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 63 93 info@chateau-montaigne.com

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English : Visite théatralisée de la tour et du château

L’événement Visite théatralisée de la tour et du château Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2026-03-24 par Groupe CDT 24