Visite théatralisée de la tour et du château Saint-Michel-de-Montaigne
Visite théatralisée de la tour et du château Saint-Michel-de-Montaigne samedi 11 avril 2026.
Visite théatralisée de la tour et du château
Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-25
Présentation
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Dans le cadre des Châteaux en fête, venez découvrir la Tour de Montaigne et le Château du XIXe siècle tout en suivant votre formation pour rejoindre l’équipe dynamique et amusante des domestiques au service de la famille Magne.
Tarif 11 € .
Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 63 93 info@chateau-montaigne.com
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English : Visite théatralisée de la tour et du château
L’événement Visite théatralisée de la tour et du château Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2026-03-24 par Groupe CDT 24
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