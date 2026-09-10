Visite théâtralisée de Lamastre, Gare historique de Lamastre, Lamastre

Informations pratiques

Visite théâtralisée de Lamastre Samedi 19 septembre, 15h00 Gare historique de Lamastre Ardèche

8€ / personne, 50 visiteurs maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Rendez vous pour une visite guidée hors du commun. Laissez-vous conter les secrets, les anecdotes et les grands moments qui ont façonné Lamastre. Une expérience inattendue qui vous emmène à la rencontre de personnages haut en couleurs.

Gare historique de Lamastre 22 avenue Boissy d’Anglas 07270 Lamastre Lamastre 07270 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475064899 https://www.pays-lamastre-tourisme.com/fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.pays-lamastre-tourisme.com/fr/billetterie/ »}] Gare terminus de l’historique train à vapeur de l’Ardèche et visite des quartier ancien de la ville de Lamastre Parking de la pradette à proximité

Rendez vous pour une visite guidée hors du commun. Laissez-vous conter les secrets, les anecdotes et les grands moments qui ont façonné Lamastre. Une expérience inattendue qui vous emmène à la de en…

©Office de Tourisme Pays de Lamastre