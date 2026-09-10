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Visite théâtralisée de Lamastre, Gare historique de Lamastre, Lamastre

samedi 19 septembre 2026 · Gare historique de Lamastre · Lamastre

Visite théâtralisée de Lamastre, Gare historique de Lamastre, Lamastre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Gare historique de Lamastre
Adresse
22 avenue Boissy d'Anglas 07270 Lamastre
Ville
07270 Lamastre
Département
Ardèche
Tarif
8€ / personne, 50 visiteurs maximum

Visite théâtralisée de Lamastre Samedi 19 septembre, 15h00 Gare historique de Lamastre Ardèche

8€ / personne, 50 visiteurs maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Rendez vous pour une visite guidée hors du commun. Laissez-vous conter les secrets, les anecdotes et les grands moments qui ont façonné Lamastre. Une expérience inattendue qui vous emmène à la rencontre de personnages haut en couleurs.

Gare historique de Lamastre 22 avenue Boissy d’Anglas 07270 Lamastre Lamastre 07270 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475064899 https://www.pays-lamastre-tourisme.com/fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.pays-lamastre-tourisme.com/fr/billetterie/ »}] Gare terminus de l’historique train à vapeur de l’Ardèche et visite des quartier ancien de la ville de Lamastre Parking de la pradette à proximité
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©Office de Tourisme Pays de Lamastre

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