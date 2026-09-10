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Visite théâtralisée de l’exposition de photos d’archives vaudaises, Collège Pierre Valdo, Vaulx-en-Velin

dimanche 20 septembre 2026 · Collège Pierre Valdo · Vaulx-en-Velin

Visite théâtralisée de l’exposition de photos d’archives vaudaises, Collège Pierre Valdo, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Collège Pierre Valdo
Adresse
11 Chemin Claude Debussy, 69120 Vaulx-en-Velin
Ville
69120 Vaulx-en-Velin
Département
Rhône
Tarif
Accès libre

Visite théâtralisée de l’exposition de photos d’archives vaudaises Dimanche 20 septembre, 10h00 Collège Pierre Valdo Rhône

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

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Découvrez une sélection d’archives photographiques excpetionnelles, mettant en lumière le patrimoine architectural, urbain et humain de Vaulx-en-Velin. Le parcours fait une place particulière accordée au matrimoine et aux parcours des femmes qui ont façonné le territoire.

Collège Pierre Valdo 11 Chemin Claude Debussy, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Les Verchères Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Cette visite immersive et ludique vous fera plonger dans l’histoire des lieux, à travers les personnages incarnés par les guide-comédien·nes de la Cie du Chien Jaune. Une déambulation le long de la …

© Archives municipales – Ville de Vaulx-en-Velin

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