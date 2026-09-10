Visite théâtralisée de l’exposition de photos d’archives vaudaises, Collège Pierre Valdo, Vaulx-en-Velin
dimanche 20 septembre 2026 · Collège Pierre Valdo · Vaulx-en-Velin
Informations pratiques
Visite théâtralisée de l’exposition de photos d’archives vaudaises Dimanche 20 septembre, 10h00 Collège Pierre Valdo Rhône
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Cette visite immersive et ludique vous fera plonger dans l’histoire des lieux, à travers les personnages incarnés par les guide-comédien·nes de la Cie du Chien Jaune. Une déambulation le long de la promenade Lénine, lieux emblématique de Vaulx-en-Velin.
Découvrez une sélection d’archives photographiques excpetionnelles, mettant en lumière le patrimoine architectural, urbain et humain de Vaulx-en-Velin. Le parcours fait une place particulière accordée au matrimoine et aux parcours des femmes qui ont façonné le territoire.
Collège Pierre Valdo 11 Chemin Claude Debussy, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Les Verchères Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Cette visite immersive et ludique vous fera plonger dans l’histoire des lieux, à travers les personnages incarnés par les guide-comédien·nes de la Cie du Chien Jaune. Une déambulation le long de la …
© Archives municipales – Ville de Vaulx-en-Velin
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