Visite théâtralisée de l’exposition de photos d’archives vaudaises, Collège Pierre Valdo, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Visite théâtralisée de l’exposition de photos d’archives vaudaises Dimanche 20 septembre, 10h00 Collège Pierre Valdo Rhône

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Cette visite immersive et ludique vous fera plonger dans l’histoire des lieux, à travers les personnages incarnés par les guide-comédien·nes de la Cie du Chien Jaune. Une déambulation le long de la promenade Lénine, lieux emblématique de Vaulx-en-Velin.

Découvrez une sélection d’archives photographiques excpetionnelles, mettant en lumière le patrimoine architectural, urbain et humain de Vaulx-en-Velin. Le parcours fait une place particulière accordée au matrimoine et aux parcours des femmes qui ont façonné le territoire.

Collège Pierre Valdo 11 Chemin Claude Debussy, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Les Verchères Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Cette visite immersive et ludique vous fera plonger dans l’histoire des lieux, à travers les personnages incarnés par les guide-comédien·nes de la Cie du Chien Jaune. Une déambulation le long de la …

© Archives municipales – Ville de Vaulx-en-Velin