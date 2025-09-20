Visite théâtralisée de l’hôtel de ville du Kremlin-Bicêtre Hôtel de Ville du Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre

Visite théâtralisée de l’hôtel de ville du Kremlin-Bicêtre Samedi 20 septembre, 11h00 Hôtel de Ville du Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

La Mairie n’aura plus de secrets pour vous ! Participez à cette visite historique pour découvrir l’histoire et l’architecture de l’Hôtel de Ville en accédant notamment aux étages de ce bâtiment historique non accessibles au public.

A partir de 12h, rendez-vous pour un moment de convivialité autour de jeux sur l’histoire de la Ville par le service des Archives.

Hôtel de Ville du Kremlin-Bicêtre 1 place Jean Jaurès 94270 Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne Île-de-France

