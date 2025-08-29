VISITE THEATRALISEE DE MARTRES-TOLOSANE Place Henri Dulion Martres-Tolosane

Place Henri Dulion CENTRE VILLAGE Martres-Tolosane Haute-Garonne

Les visites théâtralisées seront de nouveau présentes au cœur de la Cité Artiste à Martres Tolosane.

Vendredi 29 Aout, ne manquez pas la grande visite théâtralisée de Martres-Tolosane ! Rendez-vous devant l’Office de Tourisme pour plonger dans l’histoire et le patrimoine martrais aux côtés de véritables acteurs. Vous serez transportés à travers les époques, de l’Antiquité à l’ère Napoléonienne, en passant par l’arrivée de la faïence à Martres. Rejoignez-nous pour une expérience immersive, avec la participation de nombreux artistes et figurants. 8 .

Place Henri Dulion CENTRE VILLAGE Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie culturales@wanadoo.fr

English :

The dramatized tours will be back at the heart of the Cité Artiste in Martres Tolosane.

German :

Die theatralischen Führungen werden wieder im Herzen der Cité Artiste in Martres Tolosane stattfinden.

Italiano :

Le visite drammatizzate torneranno nel cuore della Cité Artiste di Martres Tolosane.

Espanol :

Las visitas teatralizadas volverán al corazón de la Cité Artiste, en Martres Tolosane.

