VISITE THÉÂTRALISÉE DE MONTGEARD

EGLISE DE MONTGEARD Montgeard Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Participez à une balade théâtralisée nocturne à Montgeard le samedi 6 juin à partir de 20h30.

Parcourez les ruelles de la bastide royale en compagnie de personnages historiques qui apparaitront au gré de votre déambulation ! Consul, jeune femme cultivant le pastel, maître bâtisseur… sont quelques-unes des figures que vous risquez de rencontrer à la nuit tombée.

Des scénettes, inspirées de faits réels, vous plongeront dans l’histoire de ce charmant village du Lauragais. Une visite détente et ludique adaptée à tous !

Rendez-vous samedi 6 juin à 20h30

Participation au Chapeau

Uniquement sur réservation places limitées

Inscriptions au 05 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr .

EGLISE DE MONTGEARD Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr

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English :

Join us for a night-time theatrical walk in Montgeard on Saturday June 6, starting at 8.30pm.

L’événement VISITE THÉÂTRALISÉE DE MONTGEARD Montgeard a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE