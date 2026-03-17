VISITE THÉÂTRALISÉE DE MONTGEARD Montgeard
VISITE THÉÂTRALISÉE DE MONTGEARD Montgeard samedi 6 juin 2026.
VISITE THÉÂTRALISÉE DE MONTGEARD
EGLISE DE MONTGEARD Montgeard Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Participez à une balade théâtralisée nocturne à Montgeard le samedi 6 juin à partir de 20h30.
Parcourez les ruelles de la bastide royale en compagnie de personnages historiques qui apparaitront au gré de votre déambulation ! Consul, jeune femme cultivant le pastel, maître bâtisseur… sont quelques-unes des figures que vous risquez de rencontrer à la nuit tombée.
Des scénettes, inspirées de faits réels, vous plongeront dans l’histoire de ce charmant village du Lauragais. Une visite détente et ludique adaptée à tous !
Rendez-vous samedi 6 juin à 20h30
Participation au Chapeau
Uniquement sur réservation places limitées
Inscriptions au 05 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr .
EGLISE DE MONTGEARD Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr
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English :
Join us for a night-time theatrical walk in Montgeard on Saturday June 6, starting at 8.30pm.
L’événement VISITE THÉÂTRALISÉE DE MONTGEARD Montgeard a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE