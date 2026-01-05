Visite théâtralisée de Talmont-sur-Gironde Pirates et naufrageurs écumeurs d’épaves Près des toilettes publiques Talmont-sur-Gironde
Visite théâtralisée de Talmont-sur-Gironde Pirates et naufrageurs écumeurs d’épaves Près des toilettes publiques Talmont-sur-Gironde mercredi 8 juillet 2026.
Visite théâtralisée de Talmont-sur-Gironde Pirates et naufrageurs écumeurs d’épaves
Près des toilettes publiques Entrée du village Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
de 6 à 12 ans
Début : Mercredi 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
2026-07-08
L ‘épouvantable pirate guette depuis Talmont l’estuaire de la Gironde. Avec ses frères de la côte, ils feront main basse sur tout navire qui s’égarerait dans les parages.
Près des toilettes publiques Entrée du village Talmont-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
From Talmont, the dreaded pirate stalks the Gironde estuary. He and his coastal brethren are out to steal any ships that stray into the area.
