Visite théâtralisée de Talmont-sur-Gironde Pirates et naufrageurs écumeurs d’épaves Près des toilettes publiques Talmont-sur-Gironde

Visite théâtralisée de Talmont-sur-Gironde Pirates et naufrageurs écumeurs d'épaves

Près des toilettes publiques Entrée du village Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

de 6 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

L ‘épouvantable pirate guette depuis Talmont l’estuaire de la Gironde. Avec ses frères de la côte, ils feront main basse sur tout navire qui s’égarerait dans les parages.

English :

From Talmont, the dreaded pirate stalks the Gironde estuary. He and his coastal brethren are out to steal any ships that stray into the area.

