Visite théâtralisée de Valette RM Tourisme Valette

RM Tourisme Le Bourg Valette Cantal

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-10 11:00:00

fin : 2025-07-10

Date(s) :

2025-07-10 2025-07-24 2025-08-07 2025-08-23

Non, non, ce n’est pas l’Albanie des Balkans… mais Albanies, l’ancien nom de Valette, petit village auvergnat qui fut autrefois rattaché à Menet, jusqu’en 1871. Et pour vous conter son histoire, qui de mieux placé que Marie-Léontine, la bonne du curé ?

RM Tourisme Le Bourg Valette 15400 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 78 07 37 tourisme@destinationhautcantal.fr

English :

No, no, it’s not the Albania of the Balkans? but Albanies, the former name of Valette, a small village in Auvergne that was once part of Menet, until 1871. And who better to tell its story than Marie-Léontine, the parish priest?s maid?

German :

Nein, nein, das ist nicht das Albanien des Balkans, sondern Albanies, der alte Name von Valette, einem kleinen Dorf in der Auvergne, das einst zu Menet gehörte, bis 1871. Wer wäre besser geeignet als Marie-Léontine, das Hausmädchen des Pfarrers, um Ihnen seine Geschichte zu erzählen?

Italiano :

No, no, non è l’Albania dei Balcani, ma Albanies, l’antico nome di Valette, un piccolo villaggio dell’Alvernia che fino al 1871 faceva parte di Menet. E chi meglio di Marie-Léontine, la cameriera del parroco, può raccontarvi la sua storia?

Espanol :

No, no, no es la Albania de los Balcanes… sino Albanies, el antiguo nombre de Valette, un pueblecito de Auvernia que formó parte de Menet hasta 1871. ¿Y quién mejor para contarle su historia que Marie-Léontine, la criada del párroco?

