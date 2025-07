Visite théâtralisée « décalez-vous ! » Château de Brancion Martailly-lès-Brancion

Visite théâtralisée « décalez-vous ! » Château de Brancion Martailly-lès-Brancion mardi 8 juillet 2025.

Château de Brancion 1, place de la Halle Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire

Début : 2025-07-08 19:00:00

fin : 2025-07-25

2025-07-08 2025-07-11 2025-07-22 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-05 2025-08-08 2025-08-12

Et si vous vous laissiez tenter par une visite théâtralisée du château en famille ?

Vous serez guidés par Guigue, Marguerite, Julien, Harmony et peut-être même tous ces personnages à la fois, on ne sait plus…

Entre récit historique, anachronismes et citations cultes, découvrez le château sous un angle #décalé# !

A partir de 7 ans Réservation obligatoire .

Château de Brancion 1, place de la Halle Brancion Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

