Visite théâtralisée des collections du musée, Musée Albert Marzelles, Marmande

Informations pratiques

Visite théâtralisée des collections du musée Dimanche 20 septembre, 15h30 Musée Albert Marzelles Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Plongez avec l’association Voix de Garonne dans les Salons parisiens du XIXème et XXème : ces expositions déterminantes dans la carrière des artistes de l’époque.

Venez découvrir Abel Boyé, ce peintre marmandais qui a obtenu la médaille de 3ème classe au Salon de 1888 grâce au tableau La Nymphe de Diane.

C’est une époque où les critiques font et défont les artistes. Partisans de l’art académique officiel et partisans des courants modernes s’affrontent. La bataille est rude !

Venez entendre l’écho des débats artistiques acharnés qui se tenaient alors sur fond de révolution industrielle.

Création et animation par l’association Voix de Garonne.

Musée Albert Marzelles 15 Rue Abel Boyé, 47200 Marmande, France Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553644204 https://mairie-marmande.fr/index.php/le-musee-marzelles Le musée a une double vocation, artistique et historique. Il présente :

– une mosaïque romaine du IVe siècle après J.C. ;

– une collection de peintures de XXe siècle Abel Boyé ;

– une riche programmation annuelle de peintres et de sculpteurs. Parking à proximité.

Abel Boyé, peintre marmandais a obtenu la médaille de 3ème classe au salon de 1888 grâce à la Nymphe de Diane.

© Musée Marzelles