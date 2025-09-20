Visite théâtralisée des remparts Parvis de la cathédrale Saint-Pierre Vannes

Visite théâtralisée des remparts 20 et 21 septembre Parvis de la cathédrale Saint-Pierre Morbihan

Ce parcours est accessible à tous. Départ parvis de la cathédrale Saint Pierre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Déambulation dans la ville close avec les comédiens de la compagnie des Illusionné.Es, des comédiens amateurs et Pierre Bonnière, guide conférencier, pour une découverte des plus originale de l’histoire des remparts !

Départ pour un tour complet : 14h30 et 16h30 samedi 20 et dimanche 21 septembre

Du théâtre encore, des saynètes toutes les 20-30 min :

au Bastion Gréguennic avec une archéologue passionnée,

dans la cour de Château-Gaillard avec le duc Jean V,

dans la tour du Connétable où de célèbres Jeanne tiennent salon

et dans le jardin de la trésorerie pour une répétition un peu décalée…

Ouvert de 14h à 18h en continu.

Parvis de la cathédrale Saint-Pierre 22 Rue des Chanoines, 56000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne

Ville de Vannes