Visite théâtralisée Deux empereurs pour un canot Château de Brest Brest
Visite théâtralisée Deux empereurs pour un canot Château de Brest Brest jeudi 23 avril 2026.
Visite théâtralisée Deux empereurs pour un canot
Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:30:00
fin : 2026-04-23 20:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Deux comédiennes mènent la barque ! Remontez le temps vivez l’incroyable épopée du canot. Une visite interactive et déambulatoire qui vous mène du château aux Ateliers des Capucins.
Informations pratiques
Durée 2h.
A partir de 10 ans.
Réservation en ligne à partir du 1er avril.
Le musée se réserve le droit d’annuler la visite en cas de météo défavorable. .
Château de Brest Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51
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English : Visite théâtralisée Deux empereurs pour un canot
L’événement Visite théâtralisée Deux empereurs pour un canot Brest a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue