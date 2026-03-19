Visite théâtralisée Deux empereurs pour un canot Château de Brest Brest

Visite théâtralisée Deux empereurs pour un canot

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:30:00

fin : 2026-04-23 20:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Deux comédiennes mènent la barque ! Remontez le temps vivez l’incroyable épopée du canot. Une visite interactive et déambulatoire qui vous mène du château aux Ateliers des Capucins.

Informations pratiques

Durée 2h.

A partir de 10 ans.

Réservation en ligne à partir du 1er avril.

Le musée se réserve le droit d’annuler la visite en cas de météo défavorable. .

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51

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English : Visite théâtralisée Deux empereurs pour un canot

L’événement Visite théâtralisée Deux empereurs pour un canot Brest a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue