Visite théâtralisée d’Oberbronn Oberbronn

Visite théâtralisée d’Oberbronn

Rue des Églises Oberbronn Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-11-01 15:00:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Un comédien incarnant le fantôme du baron Ludwig von Sinclair, seigneur d’Oberbronn et Niederbronn, vous fera découvrir à la manière d’un veilleur de nuit le riche passé d’Oberbronn. Visites possibles en semaine sur rdv 24h avant.

Un comédien incarnant le fantôme du baron Ludwig von Sinclair (1680-1738), seigneur d’Oberbronn et Niederbronn de 1710 à sa mort, vous fera découvrir à la manière d’un veilleur de nuit le riche passé d’Oberbronn, chef-lieu au XVIIIe siècle de l’une des plus puissantes seigneuries de la moitié nord de l’Alsace. Tout au long du parcours, le truculent personnage débitera de croustillantes anecdotes tout en vous faisant visiter des lieux insolites (l’église du XVe siècle, le tribunal seigneurial, l’enceinte défensive, etc.) et en évoquant les personnages ayant marqué l’histoire d’Oberbronn (les seigneurs féodaux d’Oberbronn, le roi Stanislas Leszczinsky, le peintre Hansi, etc.).

Visites possibles tout au long de l'année sur rdv les autres jours de la semaine et le samedi au coucher de soleil.

Rue des Églises Oberbronn 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com

An actor portraying the ghost of Baron Ludwig von Sinclair, Lord of Oberbronn and Niederbronn, will take you on a night-watchman?s tour of Oberbronn?s rich past. Weekday tours by appointment 24 hours in advance.

Ein Schauspieler, der den Geist des Barons Ludwig von Sinclair, Herr von Oberbronn und Niederbronn, verkörpert, wird Sie wie ein Nachtwächter in die reiche Vergangenheit von Oberbronn einführen. Besichtigungen unter der Woche sind nach vorheriger Anmeldung 24 Stunden möglich.

Un attore che interpreta il fantasma del barone Ludwig von Sinclair, signore di Oberbronn e Niederbronn, vi accompagnerà in un tour notturno del ricco passato di Oberbronn. Visite possibili nei giorni feriali su prenotazione con 24 ore di anticipo.

Un actor que representa al fantasma del barón Ludwig von Sinclair, señor de Oberbronn y Niederbronn, le acompañará en un recorrido nocturno por el rico pasado de Oberbronn. Visitas posibles los días laborables previa cita concertada con 24 horas de antelación.

