Visite théâtralisée du château de Largouët Ancienne forteresse ou ancien château de Largouët Elven

Visite théâtralisée du château de Largouët Ancienne forteresse ou ancien château de Largouët Elven dimanche 21 septembre 2025.

Visite théâtralisée du château de Largouët Dimanche 21 septembre, 14h30 Ancienne forteresse ou ancien château de Largouët Morbihan

Dimanche 21 septembre, départ de la visite à 14h30 et 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite théâtralisée en duo, conduite par la Compagnie Instant(s) de Hervé Richardot et le propriétaire des lieux, une belle complicité pour mettre en récit la riche histoire des vestiges somptueux de cette forteresse.

Ancienne forteresse ou ancien château de Largouët 65 Lieu Dit le Moustoir 56250 Elven Elven 56250 Morbihan Bretagne La construction de la forteresse de Largoët fut entreprise aux 12e et XIVe siècles par la famille de Malestroit, puis de Château-Giron. Le château passa aux Rieux en 1463. Pendant la guerre de succession de Bretagne, l’édifice fut incendié (1487). Sa reconstruction commenca dès 1491. Propriété du surintendant Nicolas Fouquet en 1656, celui-ci fit dresser un état des lieux qui s’avéra alarmant, mentionnant de nombreuses parties ruinées. En 1860 Prosper Mérimée, inspecteur des Monuments Historiques, estima ces ruines dangereuses. En 1905, Jobbé-Duval, architecte rennais, dirigea des travaux de restauration de la tour ronde. Le château se constitue aujourd’hui des ruines des deux corps de logis (nord et sud) et du châtelet, d’une tour ronde nord-ouest à trois étages et d’un donjon de plan octogonal massif irrégulier, haut de 50 mètres, comprenant cinq étages.

Visite théâtralisée en duo, conduite par la Compagnie Instant(s) de Hervé Richardot et le propriétaire des lieux, une belle complicité pour mettre en récit la riche histoire des vestiges somptueux de…

©Fortress adventure