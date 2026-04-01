Visite théâtralisée du Musée de l’Artisanat et des Traditions de Brebotte Musée de l’artisanat Brebotte
Visite théâtralisée du Musée de l’Artisanat et des Traditions de Brebotte Musée de l’artisanat Brebotte samedi 25 avril 2026.
Brebotte
Visite théâtralisée du Musée de l’Artisanat et des Traditions de Brebotte
Musée de l’artisanat 3 Rue de la Fontaine Brebotte Territoire de Belfort
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 13:00:00
fin : 2026-04-26 16:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Suivez l’histoire de la douce Marie et de son homme Charles à travers une journée de vie au début du XXe siècle, entre éclats de voix, gestes du quotidien et savoir-faire artisanaux.
Une immersion vivante et sensible au cœur d’une maison où chaque pièce raconte une histoire ! .
Musée de l’artisanat 3 Rue de la Fontaine Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visite théâtralisée du Musée de l’Artisanat et des Traditions de Brebotte
L’événement Visite théâtralisée du Musée de l’Artisanat et des Traditions de Brebotte Brebotte a été mis à jour le 2026-04-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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