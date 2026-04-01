Visite théâtralisée du Musée de l’Artisanat et des Traditions de Brebotte Musée de l’artisanat Brebotte

Brebotte

Visite théâtralisée du Musée de l’Artisanat et des Traditions de Brebotte

Musée de l’artisanat 3 Rue de la Fontaine Brebotte Territoire de Belfort

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 13:00:00

fin : 2026-04-26 16:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Suivez l’histoire de la douce Marie et de son homme Charles à travers une journée de vie au début du XXe siècle, entre éclats de voix, gestes du quotidien et savoir-faire artisanaux.

Une immersion vivante et sensible au cœur d’une maison où chaque pièce raconte une histoire ! .

Musée de l’artisanat 3 Rue de la Fontaine Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite théâtralisée du Musée de l’Artisanat et des Traditions de Brebotte

L’événement Visite théâtralisée du Musée de l’Artisanat et des Traditions de Brebotte Brebotte a été mis à jour le 2026-04-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)