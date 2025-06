Visite théâtralisée du Thoureil Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire 29 juin 2025 17:00

Maine-et-Loire

Début : 2025-06-29 17:00:00

fin : 2025-06-29 18:45:00

2025-06-29

2025-08-03

2025-08-30

Visite guidée et théâtralisée pour découvrir l’histoire et la vie d’antan au Thoureil.

Cette visite guidée est ponctuée de saynètes jouées par des comédiens amateurs du village. En parcourant le quai de la Loire et le Chemin de Crue, vous découvrirez des épisodes historiques et des anecdotes savoureuses de la vie d’antan au Thoureil.

Dimanche 29 juin 2025

Dimanche 3 août 2025

Samedi 30 août 2025

Le Thoureil Cale de l’église du Thoureil

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 79 14 59 thoureilpatrimoines@yahoo.fr

English :

Guided and dramatized visit to discover the history and life of Le Thoureil in days gone by.

German :

Geführter und theatralischer Rundgang, um die Geschichte und das Leben in Le Thoureil von früher zu entdecken.

Italiano :

Partecipate a una visita guidata e drammatizzata della storia e della vita di Le Thoureil nei tempi passati.

Espanol :

Visita guiada y teatralizada de la historia y la vida de Le Thoureil en tiempos pasados.

