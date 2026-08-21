Visite théâtralisée du village de Praz-sur-Arly, Office de tourisme de Praz-sur-Arly, Praz-sur-Arly

Informations pratiques

Visite théâtralisée du village de Praz-sur-Arly Samedi 19 septembre, 17h00 Office de tourisme de Praz-sur-Arly Haute-Savoie

Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée aux conditions météorologiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Une balade théâtralisée pour (re)découvrir l’architecture et l’histoire du village à travers deux familles locales en désaccord autour de la séparation de la commune de Praz-sur-Arly et celle de Megève.

Office de tourisme de Praz-sur-Arly 54, Route du Val d’Arly Praz-sur-Arly Praz-sur-Arly 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 21 90 57 https://www.prazsurarly.com/fr

Une balade théâtralisée pour (re)découvrir l’architecture et l’histoire du village à travers deux familles locales en désaccord autour de la séparation de la commune de Praz-sur-Arly et celle de…

© Pays d’art et d’histoire du Mont-Blanc