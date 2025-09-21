Visite théâtralisée du village de Praz-sur-Arly Office de tourisme de Praz-sur-Arly Praz-sur-Arly

Visite théâtralisée du village de Praz-sur-Arly Office de tourisme de Praz-sur-Arly Praz-sur-Arly dimanche 21 septembre 2025.

Visite théâtralisée du village de Praz-sur-Arly Dimanche 21 septembre, 10h30 Office de tourisme de Praz-sur-Arly Haute-Savoie

Nombre de places limité. Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée aux conditions météorologiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Une balade théâtralisée riche en personnages et en histoires pralines, de la légende du dragon à la naissance des centres de vacances, en passant par la douane. Sylvain, comédien, vous réserve une déambulation parsemée de surprises.

Office de tourisme de Praz-sur-Arly 54, Route du Val d’Arly Praz-sur-Arly Praz-sur-Arly 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 21 90 57 https://www.prazsurarly.com/fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 21 90 57 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Pays d’art et d’histoire du Mont-Blanc