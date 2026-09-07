Visite théâtralisée, Eglise de Quintenas, Quintenas

Informations pratiques

Visite théâtralisée Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise de Quintenas Ardèche

pas de capacité d’accueil limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les visiteurs seront invités à déambuler librement d’un site emblématique à un autre (Eglise, Ancienne école communale, Ecole St Joseph, Place du Pontet (lavoir), Maison des Fromages, Eolienne), à la rencontre de personnages costumés qui ont fait l’histoire du village.

La circulation automobile sera interdite dans le centre historique le dimanche 20 septembre de 14h à 17h.

Eglise de Quintenas Place de l’Eglise 07290 Quintenas Quintenas 07290 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 34 41 03 https://www.quintenas.fr Présence de parkings.

Les visiteurs seront invités à déambuler librement d’un site emblématique à un autre (Eglise, Ancienne école communale, Ecole St Joseph, Place du Pontet (lavoir), Maison des Fromages, Eolienne), à la…

©Georges DEVISE