Visite théâtralisée et déambulation « Jardins animés à la Couronne » Espace culturel La Tréfilerie La Couronne

Visite théâtralisée et déambulation « Jardins animés à la Couronne » Samedi 20 septembre, 11h00 Espace culturel La Tréfilerie Charente

Gratuit.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Visite théâtralisée et déambulation par la Cie Théïa

Colombine et Arlequine vous embarquent dans des histoires incroyables mais vraies !

Partez de l’espace culturel la Tréfilerie en passant par l’école Marie Curie, le jardin public Eugène Bureau, le lavoir pour arriver jusqu’à l’Abbaye-Notre-Dame … et décrouvrez ainsi les secrets de la ville !

Durée 1h – tout public

Espace culturel La Tréfilerie 1 allée des sports, 16400 La Couronne La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545672967 http://www.lacouronne.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de la Couronne