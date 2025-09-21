Visite théâtralisée et musicale Théâtre de Hagueneau Haguenau

Visite théâtralisée et musicale Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Théâtre de Hagueneau Bas-Rhin

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:40:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:40:00

Suivez deux faux guides, mais vrais comédiens, Gaël Chaillat et Catherine Javaloyès, ainsi que la clown Stéphanie Félix, alias Moulinette, dans une déambulation riche en anecdotes et rebondissements, avec la complicité de musiciens de l’école de musique.

Théâtre de Hagueneau 1 place du Maire Guntz, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est 0388906964 https://relais-culturel-haguenau.com/ Après la Révolution, la Ville de Haguenau aménage une salle de spectacle dans l’ancien Hospice Saint-Jacques, aujourd’hui Lycée Schuman.

En 1838, le bâtiment est réquisitionné pour y installer une école. La municipalité décide alors de construire une salle dédiée.

Le maire Prosper de Baudel souligne l’importance d’un théâtre pour une ville de 10 000 habitants, affirmant qu’il s’agit d’un besoin culturel essentiel.

L’architecte de la Ville, Charles Morin, est chargé du projet. Son plan, soumis en 1841, est validé par la Préfecture en 1842.

Les travaux débutent aussitôt. Morin opte pour une forme circulaire, inspirée des amphithéâtres antiques, pour créer un lieu fédérateur.

Le théâtre de Haguenau devient l’un des cinq théâtres à l’italienne d’Alsace, aux côtés de ceux de Strasbourg, Colmar et Mulhouse.

Il incarne une alliance réussie entre tradition baroque et modernité architecturale.

La structure, entièrement métallique — une première à Haguenau — contraste avec sa façade en briques et grès rose des Vosges.

Édifié dix ans avant l’arrivée du chemin de fer, le bâtiment témoigne de l’entrée de la ville dans l’ère industrielle.

En 1994, il est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques.

De 2004 à 2005, il fait l’objet d’importants travaux de modernisation.

À sa réouverture, il conserve l’âme des théâtres à l’italienne.

Sa très bonne acoustique est reconnue, même si certaines places présentent une visibilité réduite.

Aujourd’hui encore, il demeure un lieu emblématique de la vie culturelle haguenovienne.

Le Théâtre de Haguenau allie héritage, innovation et convivialité au cœur de la ville.

© Ville de Haguenau