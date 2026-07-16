VISITE THÉATRALISÉE ET PROJECTION Saint-Bauzille-de-la-Sylve
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Bauzille-de-la-Sylve
Informations pratiques
Saint-Bauzille-de-la-Sylve
VISITE THÉATRALISÉE ET PROJECTION
39 Route de l’Apparition Saint-Bauzille-de-la-Sylve Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Une invitation à poser un autre regard sur la beauté du parc et ses monuments à la lueur du crépuscule.
Première partie Lecture théâtralisée, présentée par l’association de Théâtre de Saint Bauzille de la Sylve Histoire contée du vigneron Auguste Arnaud et des apparitions en 1873.
Ciné-Histoire Projection d’un micro-film de 5 minutes pour compléter ce récit historique.
Seconde partie Exploration historique du parc, commentée par l’Association des Amis de Notre-Dame du Dimanche, pour un parcours original .
39 Route de l’Apparition Saint-Bauzille-de-la-Sylve 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 57 51 36
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English : VISITE THÉATRALISÉE ET PROJECTION
An invitation to take a fresh look at the beauty of the park and its monuments in the twilight.
L’événement VISITE THÉATRALISÉE ET PROJECTION Saint-Bauzille-de-la-Sylve a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT