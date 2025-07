Visite théâtralisée Gnomes Herbignac

Visite théâtralisée Gnomes

Rue de Ranrouët Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2025-07-15 17:00:00

fin : 2025-08-26 18:00:00

Date(s) :

2025-07-15 2025-07-29 2025-08-12 2025-08-26

Dans une ambiance d’enquête médiévale, lors de joutes de défis et d’énigmes, deux équipes menées par des comédiens s’affronteront autour d’une histoire d’héritage entre deux familles nobles qui ont marqué l’histoire du château. Rochefort ou Rieux, le public devra choisir son camp ! Une aventure théâtralisée et ludique, sous forme de jeu Grandeur Nature mêlant une histoire fictionnelle aux éléments historiques du site.



Gnome Prod est une entreprise ludo-touristique et de loisirs immersifs ainsi que de développement d’activités en Grandeur Nature (jeux de piste immersifs, jeux de rôle, jeux d’enquête…).



Tout public à partir de 10 ans .

Rue de Ranrouët Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

