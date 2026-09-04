Visite théâtralisée : Guillaume et Mathilde, sacrés Normand Montivilliers
mercredi 21 avril 2027 · Montivilliers
Informations pratiques
Montivilliers
Visite théâtralisée : Guillaume et Mathilde, sacrés Normand
Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-21 15:00:00
fin : 2027-04-21
Date(s) :
2027-04-21
Guillaume Le Conquérant et Mathilde de Flandres ont rendez-vous avec leurs sujets à Montivilliers pour un événement très spécial : la sortie d’un ouvrage qui leur est consacré !
Tous deux participent ainsi à la promotion du livre, l’occasion de revenir sur l’histoire singulière de leur couple et sur leur histoire d’amour.
Avec un ton résolument moderne et un humour piquant, le couple ducal vous propose de découvrir la Normandie de Guillaume et la conquête de l’Angleterre.
Réservation obligatoire .
Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66 abbaye@ville-montivilliers.fr
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English : Visite théâtralisée : Guillaume et Mathilde, sacrés Normand
L’événement Visite théâtralisée : Guillaume et Mathilde, sacrés Normand Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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