Visite théâtralisée La Cité du Lait Laval

Visite théâtralisée La Cité du Lait Laval dimanche 21 septembre 2025.

Visite théâtralisée Dimanche 21 septembre, 10h00 La Cité du Lait Mayenne

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’ancienne laiterie va revivre grâce à une visite théâtralisée représentant les ouvriers laitiers des années 1950.

Vous retrouverez 6 personnages pour une immersion totale dans le monde des années 50.

La Cité du Lait 18 rue A. Beck, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 59 51 90

Journées européennes du patrimoine 2025

