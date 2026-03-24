Visite théâtralisée La visite vacharde Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Visite théâtralisée La visite vacharde

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-26

Non, mais… où vous croyez-vous ? Un guide haut en couleur et au tempérament peu avenant, voire désagréable, vous conduit dans une visite décalée et sans complaisance aux hommes, à l’époque et à l’Histoire. Avec Lionel Alès de la Cie Latituds.

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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

No, but? where do you think you are? A colorful guide with an unfriendly, even unpleasant temperament leads you on an offbeat, uncompromising tour of people, times and history. With Lionel Alès from Cie Latituds.

L’événement Visite théâtralisée La visite vacharde Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay