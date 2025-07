Visite théâtralisée Lacommande

Visite théâtralisée Lacommande dimanche 27 juillet 2025.

Visite théâtralisée

La Commanderie Lacommande Pyrénées-Atlantiques

Départs à 14h, 15h, 16h30 et 17h30.

Et si vous redécouvriez la Commanderie… à travers les yeux d’un pèlerin du Moyen Âge ?

Suivez Guilhem le pèlerin pour une visite théâtralisée immersive, entre Histoire et sensations. Ce personnage haut en couleur vous guidera dans les coulisses de ce monument emblématique, qui abrite une exposition insolite autour des 5 sens. .

La Commanderie Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 20 48 89 contact@commanderie-lacommande.fr

