En fin d’après-midi, alors que le soleil dore les pierres séculaires du château et que la chaleur décline doucement, une silhouette surgit à cheval. C’est le chevalier Enguerrand, de retour en ses terres, prêt à vous dévoiler les secrets du puissant château de Benauge… Plongez dans une visite vivante et immersive, entre conte historique et spectacle vivant, où l’Histoire de l’Entre-deux-Mers prend vie grâce à un personnage haut en couleur. Batailles, trahisons, assauts héroïques… Le passé ressurgit sous vos yeux au cœur de l’un des plus impressionnants châteaux médiévaux de l’Entre-deux-Mers, exceptionnellement ouvert au public pour cette occasion. A la fin de la visite, vous partagerez un moment de détente autour d’un verre de l’amitié, avec dégustations de des vins du Château Vieille Tour pour les adultes, et thé glacé pour les plus jeunes. .

Château de Benauge 478 Chemin du Château

Porte-de-Benauge 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 63 69 targon@entredeuxmers.com

