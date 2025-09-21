Visite théâtralisée : le patrimoine se réveille au moulin du Duellas ! Moulin de Duellas Saint-Martial-d’Artenset

Visite théâtralisée : le patrimoine se réveille au moulin du Duellas ! Dimanche 21 septembre, 11h00, 14h30, 16h30 Moulin de Duellas Dordogne

Maximum 50 personnes par visite, visite adaptée tout public, sur réservation par téléphone au 06 70 37 63 46. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

✨ Le Patrimoine se réveille au Moulin du Duellas ! ✨

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez vivre une expérience unique :

Une visite théâtralisée du moulin par la Cie Bois & Charbon : musique, personnages hauts en couleur et surprises au rendez-vous !

Dimanche 21 septembre 2025

Moulin du Duellas

Horaires des visites (sur réservation) : 11h – 14h30 – 16h30

Réservations : 06 70 37 63 46

⛵ Balades en gabare : 15h – 16h30

Guinguette disponible sur place

Un rendez-vous festif et vivant : Le Moulin en fête, revivons l’histoire ensemble !

Moulin de Duellas Les Duellas, 24700 Saint-Martial-d’Artenset Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 82 39 54 http://www.moulin-duellas.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 37 63 46 »}] Le site du moulin du Duellas est un îlot d’environ 6 hectares sur lequel se trouve un moulin, témoin des anciennes activités industrielles liées à la force hydraulique. Minoterie mais aussi scierie, le moulin du Duellas fournissait également de l’électricité.

© Association du coté du Duellas